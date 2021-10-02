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https://tr.sputniknews.com/20211002/kuru-yuk-gemisi-balik-ciftligi-havuzlarina-carpti-750-bin-balik-ozgurlugune-kavustu-1049462092.html
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı: 750 bin balık özgürlüğüne kavuştu
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı: 750 bin balık özgürlüğüne kavuştu
Muğla'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Birinin parçalandığı, ikisinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:35+0300
2021-10-02T17:35+0300
yaşam
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balık
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Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı.Şirket yetkilileri zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söylüyor.Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu.Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiği düşünülüyor.Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var" dedi.Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" diye konuştu.
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muğla, deniz, balık

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı: 750 bin balık özgürlüğüne kavuştu

17:35 02.10.2021
© DHADeniz çiftliği
Deniz çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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Muğla'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Birinin parçalandığı, ikisinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı.
Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.
Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı.
Şirket yetkilileri zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söylüyor.
Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu.
Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiği düşünülüyor.
Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var" dedi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" diye konuştu.
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