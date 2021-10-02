https://tr.sputniknews.com/20211002/lukasenko-avrupa-birliginden-intikam-almayi-gerekli-gormuyorum-1049458749.html

Lukaşenko: Avrupa Birliği’nden intikam almayı gerekli görmüyorum

Lukaşenko: Avrupa Birliği’nden intikam almayı gerekli görmüyorum

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği'nden (AB) intikam alma niyetinde olmadığını, aynı zamanda Belarus'un Avrupa olmadan da uzun süre... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T14:40+0300

2021-10-02T14:40+0300

2021-10-02T14:40+0300

belarus

aleksandr lukaşenko

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SB. Belarus Segodnya gazetesinin aktardığı üzere Lukaşenko, AB’den intikam alma niyetinde olmadığını, aynı zamanda Belarus'un Avrupa olmadan da uzun süre ayakta kalabildiğini ve kalabileceğini ifade etti.Belarus liderinin CNN kanalına verdiği röportajdan alıntılar yapılan habere göre Lukaşenko, “Avrupa Birliği'nden intikam almaya karar verdiğimi kanıtlayabilir misiniz? Deli olduğumu mu düşünüyorsunuz? Belarus, toplam alanı 210 bin metrekare olan küçük bir Orta Avrupa ülkesi. On milyon kişiyle yarım milyar insana şartları dikte edebileceğimi mi düşünüyorsunuz? Sadece zayıf insanlar intikam alabilir. Mütevazı olmadığım için beni bağışlayın, ama kendimi zayıf biri olarak görmüyorum. Ve Avrupa Birliği'nden intikam almayı gerekli görmüyorum” diye konuştu.Belarus’un ‘Avrupa Birliği olmadan yaşadığını ve daha uzun yıllar boyu yaşayacağını’ vurgulayan Lukaşenko, şunları söyledi:Belarus’a yönelik yaptırımlarHaziran ayında, Belarus'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili durum nedeniyle Belaruslu 78 kişi ve 8 kuruluşa karşı AB yaptırımları yürürlüğe girmişti.AB Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.AB Konseyi ayrıca, haziran ayı başlarında sektörel hedefleri içeren yaptırımlara Belaruslu 166 kişi ve 15 kuruluşu dahil ederken, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmesi ve Belarus’a ait uçakların AB’ye üye ülkelerin hava sahası ve havaalanlarını kullanmalarına yasak getirmişti.AB ve ABD'nin ardından İngiltere ve Kanada da Belarus’a yönelik yaptırım listelerini genişletmişti.

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belarus, aleksandr lukaşenko