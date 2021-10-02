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Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi
Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etti. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:58+0300
2021-10-02T17:58+0300
spor
aykut kocaman
medipol başakşehir
istifa
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın ligde dün oynadığı ve 3-1 kaybettiği VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından yönetim kuruluna istifasını sunmuştu. İstanbul ekibinde bugün toplanan yönetim kurulu, Kocaman'ın istifasını kabul etti.Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, yönetim kurulumuza istifasını sundu. Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Aykut Kocaman 8 ay çalıştıAykut Kocaman, Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirildi. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kaldı.Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 6 yenilgi ve 2 galibiyetle 6 puan topladı.İstanbul ekibi, Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı, 32 gol yedi, 28 gol attı.Medipol Başakşehir, Kocaman ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, yarı finalde ise Beşiktaş'a 3-2 kaybederek elendi.
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aykut kocaman, medipol başakşehir, istifa

Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi

17:58 02.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/BaşakşehirAykut Kocaman
Aykut Kocaman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Başakşehir
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etti.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın ligde dün oynadığı ve 3-1 kaybettiği VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından yönetim kuruluna istifasını sunmuştu. İstanbul ekibinde bugün toplanan yönetim kurulu, Kocaman'ın istifasını kabul etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, yönetim kurulumuza istifasını sundu. Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Aykut Kocaman 8 ay çalıştı

Aykut Kocaman, Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirildi. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kaldı.
Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 6 yenilgi ve 2 galibiyetle 6 puan topladı.
İstanbul ekibi, Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı, 32 gol yedi, 28 gol attı.
Medipol Başakşehir, Kocaman ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, yarı finalde ise Beşiktaş'a 3-2 kaybederek elendi.
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