https://tr.sputniknews.com/20211002/meral-aksenerden-osmangazi-koprusu-paylasimi-1049468160.html

Meral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı

Meral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Osmangazi Köprüsü için yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T22:35+0300

2021-10-02T22:35+0300

2021-10-02T22:41+0300

politika

meral akşener

osmangazi köprüsü

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852983_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_a81ec898281e84bcecb1dc26fe955dd8.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı" ifadelerini kullandı. Akşener, paylaştığı görselde '10 milyar dolarla neler yapılır?' sorusuna yanıt olarak "205 bin 5 yıllık öğretmen ataması, 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL desteği, 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, osmangazi köprüsü, twitter