Meral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı" ifadelerini kullandı. Akşener, paylaştığı görselde '10 milyar dolarla neler yapılır?' sorusuna yanıt olarak "205 bin 5 yıllık öğretmen ataması, 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL desteği, 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Osmangazi Köprüsü için yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı" ifadelerini kullandı.
Akşener, paylaştığı görselde '10 milyar dolarla neler yapılır?' sorusuna yanıt olarak "205 bin 5 yıllık öğretmen ataması, 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL desteği, 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi" dedi.
10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz.