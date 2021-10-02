https://tr.sputniknews.com/20211002/merkel-tum-yabanci-gucler-ve-parali-askerler-libyadan-cekilmeli-1049448606.html
Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli
Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli
Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan 'çekilmesi gerektiğini' ifade etti. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T00:23+0300
2021-10-02T00:23+0300
2021-10-02T00:24+0300
dünya
almanya
angela merkel
libya
paralı asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049448579_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e513e44653886570d763c07405bf7488.jpg
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Libya'daki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Merkel, Menfi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başbakan (Abdulhamid) Dibeybe ile daha önce görüştüğüm, yabancı askerlerin ülkeden çekilmesinin nasıl ele alınması gerektiğini de görüşeceğiz. Libya'nın geleceği, dış etkilerle değil, Libya'nın kendi güçleri ve halkı tarafından tayin edilmelidir" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde Menfi ile siyasi çözüm sürecini görüşmeyi planladığını kaydeden Merkel, "Hâlâ istenecek çok şey ve yapılacak çok hazırlık var. Bunlar, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı ve bahsi sürecin bu kısmından açmak istiyoruz" dedi.Şubat ayında İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı müzakere turu, Libya'nın rakip siyasi odakları arasında uzun süredir devam eden savaşa son veren yeni bir birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanmıştı.Geçici hükümet, genel seçime kadar iki rakip yönetimin yerini almıştı.Libya'da bulunan yabancı güçler, müzakere sürecinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210922/libya-ulusal-ordusu-lideri-hafter-askeri-gorevlerini-askiya-aldi-1049158702.html
almanya
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049448579_172:0:1200:771_1920x0_80_0_0_e10ea1bda7b879bc67ae5f26b35422e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, angela merkel, libya, paralı asker
Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli
00:23 02.10.2021 (güncellendi: 00:24 02.10.2021)
Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan 'çekilmesi gerektiğini' ifade etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Libya'daki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Merkel, Menfi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başbakan (Abdulhamid) Dibeybe ile daha önce görüştüğüm, yabancı askerlerin ülkeden çekilmesinin nasıl ele alınması gerektiğini de görüşeceğiz. Libya'nın geleceği, dış etkilerle değil, Libya'nın kendi güçleri ve halkı tarafından tayin edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde Menfi ile siyasi çözüm sürecini görüşmeyi planladığını kaydeden Merkel, "Hâlâ istenecek çok şey ve yapılacak çok hazırlık var. Bunlar, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı ve bahsi sürecin bu kısmından açmak istiyoruz" dedi.
Şubat ayında İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı müzakere turu, Libya'nın rakip siyasi odakları arasında uzun süredir devam eden savaşa son veren yeni bir birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanmıştı.
Geçici hükümet, genel seçime kadar iki rakip yönetimin yerini almıştı.
Libya'da bulunan yabancı güçler, müzakere sürecinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.