https://tr.sputniknews.com/20211002/merkel-tum-yabanci-gucler-ve-parali-askerler-libyadan-cekilmeli-1049448606.html

Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli

Merkel: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan 'çekilmesi gerektiğini' ifade etti. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:23+0300

2021-10-02T00:23+0300

2021-10-02T00:24+0300

dünya

almanya

angela merkel

libya

paralı asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049448579_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e513e44653886570d763c07405bf7488.jpg

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Libya'daki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Merkel, Menfi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başbakan (Abdulhamid) Dibeybe ile daha önce görüştüğüm, yabancı askerlerin ülkeden çekilmesinin nasıl ele alınması gerektiğini de görüşeceğiz. Libya'nın geleceği, dış etkilerle değil, Libya'nın kendi güçleri ve halkı tarafından tayin edilmelidir" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde Menfi ile siyasi çözüm sürecini görüşmeyi planladığını kaydeden Merkel, "Hâlâ istenecek çok şey ve yapılacak çok hazırlık var. Bunlar, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı ve bahsi sürecin bu kısmından açmak istiyoruz" dedi.Şubat ayında İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı müzakere turu, Libya'nın rakip siyasi odakları arasında uzun süredir devam eden savaşa son veren yeni bir birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanmıştı.Geçici hükümet, genel seçime kadar iki rakip yönetimin yerini almıştı.Libya'da bulunan yabancı güçler, müzakere sürecinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210922/libya-ulusal-ordusu-lideri-hafter-askeri-gorevlerini-askiya-aldi-1049158702.html

almanya

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, angela merkel, libya, paralı asker