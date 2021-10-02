https://tr.sputniknews.com/20211002/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-yagis-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1049449606.html

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile yağış, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile yağış, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:56+0300

2021-10-02T00:56+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

sağanak yağış

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Kars ve Ardahan, Iğdır çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında “Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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istanbul, türkiye, sağanak yağış, meteoroloji