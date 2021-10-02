https://tr.sputniknews.com/20211002/midesinden-bir-kilodan-fazla-civi-vida-ve-bicak-cikti-1049458117.html

Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida ve bıçak çıktı

Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida ve bıçak çıktı

Litvanya'da doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metalik nesneleri yutmaya başlayan bir adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T14:10+0300

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dünya

litvanya

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Litvanya'da kimliği açıklanmayan bir adam, Baltık'ın liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Midesinin röntgeninde bazıları 10 santim olan metal parçaları görüldü.Cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı” dedi.Doktor, adamın alkol içmeyi bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını açıkladı.Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

litvanya

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litvanya