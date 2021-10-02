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https://tr.sputniknews.com/20211002/mikrocip-takilan-boji-istanbulda-bir-gunde-29-durak-gezdi-1049458253.html
Mikroçip takılan Boji İstanbul'da bir günde 29 durak gezdi
Mikroçip takılan Boji İstanbul'da bir günde 29 durak gezdi
İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. 'Boji' adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T14:19+0300
2021-10-02T14:21+0300
yaşam
istanbul
köpek
boji
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Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı.Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor.ojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi.Hangi durakta olduğu tespit edilebiliyorSağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
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istanbul, köpek, boji

Mikroçip takılan Boji İstanbul'da bir günde 29 durak gezdi

14:19 02.10.2021 (güncellendi: 14:21 02.10.2021)
© DHABoji
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. 'Boji' adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı.
Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı.
Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor.
Boji
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
Boji
ojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.
Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi.

Hangi durakta olduğu tespit edilebiliyor

Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu.
Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.
Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
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