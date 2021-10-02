https://tr.sputniknews.com/20211002/mujdat-gezen-mehter-marsiyla-gidecekler-biz-de-izmir-marsiyla-gelecegiz-1049450798.html

Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Müjdat Gezen katıldığı bir programda, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T02:26+0300

2021-10-02T02:26+0300

2021-10-02T02:30+0300

türkiye

uğur dündar

müjdat gezen

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Gazeteci Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programını Müjdat Gezen'in kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) 30. yılına adadı. Sözcü gazetesinin haberine göre İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Müjdat Gezen'in konuk olduğu programda usta sanatçının öğrencileri oyuncular Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Sevinç Erbulak, Betül Demir de yer aldı.Uğur Dündar'ın “MSM'yi kurma fikri sende ne zaman, nasıl oluştu?” sorusunu Müjdat Gezen şöyle yanıtladı:Müjdat Gezen, 70'li yıllardaki kariyerinden detayları da şöyle aktardı:Uğur Dündar: Müjdat'tan benim eve bir telefon, 'Uğur kaçmamız lazım, vur emri çıkmış bizim için'Uğur Dündar ise Müjdat Gezen ile o dönem ‘topaç çevirme şampiyonası' gibi parodi röportajlar yaptığını belirtti. Dündar ‘parodi röportajlarla' ilgili başına gelen ilginç bir olayı da şöyle anlattı:Mersin’de AK Parti Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in intihar ettiği haberi karşısında etkilendiğini anlatan Uğur Dündar, “65 yıl önce ‘sürün bu polisi' diyen zihniyette 65 yıl sonra hiçbir değişiklik yok. ‘Sürün bu polisi' söylemi bugün de geçerli. O nedenle intihar eden edene emniyet teşkilatında ve bunlar açıklanmıyor. Bu kadar da sahipsiz bu polis teşkilatı. Çok acıdım bu polis memuru kardeşimizin ölümüne” ifadelerini kullandı.MÜJDAT GEZEN: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLERMüjdat Gezen ise Uğur Dündar’a, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” yanıtını verdi.

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uğur dündar, müjdat gezen