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Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz
02:26 02.10.2021 (güncellendi: 02:30 02.10.2021)
© AAMüjdat Gezen
© AA
Müjdat Gezen katıldığı bir programda, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programını Müjdat Gezen'in kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) 30. yılına adadı. Sözcü gazetesinin haberine göre İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Müjdat Gezen'in konuk olduğu programda usta sanatçının öğrencileri oyuncular Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Sevinç Erbulak, Betül Demir de yer aldı.
Müjdat Gezen Usta'nın ve onun "Yıldız Fabrikası" MSM'den eğitim almış sanatçıların hem güldüren, hem düşündüren anılarıyla#demokrasiarenası— Atillâ Köprülüoğlu (@Atikopruluoglu) October 1, 2021
TELE1 TV'de doludizgin... @ugurdundarsozcu @merdanyanardag @namko54@tele1comtr pic.twitter.com/Rz6vgUCaAP
Uğur Dündar'ın “MSM'yi kurma fikri sende ne zaman, nasıl oluştu?” sorusunu Müjdat Gezen şöyle yanıtladı:
"Ondan evvel eski okulumda hocalık yapmaya çalışıyordum. Bir gün çok da sevdiğim bir öğrencim vardı, Mustafa, böyle dolanıyor… Dedim ki ‘Ne dolanıp duruyorsun, ne var?' Sıkıntılıydı… 'Galiba ayrılıyoruz' dedi… 'Niye ayrılıyoruz?' dedim. ‘Sınava harç yatıramadım' dedi. ‘Ne kadar?' dedim. ‘25 lira' dedi. Baktım 35 liram var, ‘Al 25'i yatır' dedim. Sonra meşhur oldu Mustafa, diziler mizilerle… Çok da iyi bir oyuncudur. Dedim ki, ‘Günün birinde Allah para verirse bir okul açayım ama ücretsiz olsun' dedim. Allah para verdi. Okulu aldık, açtık."
Müjdat Gezen, 70'li yıllardaki kariyerinden detayları da şöyle aktardı:
Parodiler yapardık 70'li yıllarda…'Doktor tanıdığın var mı beyaz önlük lazım' diye gider öyle bulurduk. Öyle zamanlardan geçtik biz. Televizyonda şimdi bunların kazandığı paralar nerede… Milyoner oldular.
Adamın gücüne gidiyor, biz ırgat gibi çalış dur, TRT'ye çektiğimizin haddi hesabı yok… O zaman aldığım para tanesine 75 lira. Hem yazıyorum, hem oynuyorum… O zaman İsmail Cem gibi bir adam vardı TRT'de…
Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen ve MSM'den yetişen yıldızlar, DEMOKRASİ ARENASI için hazırlar.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 1, 2021
Saat 21.00'de TELE1 Tv'de başlıyoruz.
Bekleriz...#DemokrasiArenası@tele1comtr pic.twitter.com/z94srRgNPR
Uğur Dündar: Müjdat'tan benim eve bir telefon, 'Uğur kaçmamız lazım, vur emri çıkmış bizim için'
Uğur Dündar ise Müjdat Gezen ile o dönem ‘topaç çevirme şampiyonası' gibi parodi röportajlar yaptığını belirtti. Dündar ‘parodi röportajlarla' ilgili başına gelen ilginç bir olayı da şöyle anlattı:
Bir tarihte, çok acı olaylardı bunlar, 70'li yıllarda sağ-sol çatışması var. Gençler birbirlerini öldürüyorlar. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye silah ve sigara geliyor. Karadeniz kıyılarından çıkartılıyor silahlar ve sigaralar. O silahlarla gençler birbirlerini vuruyorlar.
Ben eski bir kaçakçıyla, artık yapmadığını söyleyen bir kaçakçıyla röportaj yaptım. Bana anlatabileceği kadar anlattı bu olayların nasıl gerçekleştiğini. Daha sonra Müjdat ile bu olayların parodisini yapacağız. Müjdat kaçakçı rolünü oynuyor.
Bir haritanın başına geçti. Ben sordum, ‘Nereden çıkartıyorsunuz bu silahları ve sigaraları?' Elinde çubuk var; (Müjdat Gezen) Karadeniz kıyılarında bir-iki yer gösterdi. En sonunda dedi ki, ‘En çok kullandığım yer burası'. Kilyos taraflarında bir yer gösterdi. Biz bunu çektik. Program acayip seyredildi, santral kilitlendi.
Gece Müjdat'tan benim eve bir telefon: ‘Uğur kaçmamız lazım, vur emri çıkmış bizim için'. ‘Neden vur emri çıkacak Müjdat?' dedim. ‘Sorma yahu' dedi. ‘Benim en son gösterdiğim yer var ya, gerçekten oradan çıkartıyorlarmış. Onun için bizi vuracaklar' dedi. Biz 1 hafta Müjdat ile yok olduk.
Mersin’de AK Parti Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in intihar ettiği haberi karşısında etkilendiğini anlatan Uğur Dündar, “65 yıl önce ‘sürün bu polisi' diyen zihniyette 65 yıl sonra hiçbir değişiklik yok. ‘Sürün bu polisi' söylemi bugün de geçerli. O nedenle intihar eden edene emniyet teşkilatında ve bunlar açıklanmıyor. Bu kadar da sahipsiz bu polis teşkilatı. Çok acıdım bu polis memuru kardeşimizin ölümüne” ifadelerini kullandı.
MÜJDAT GEZEN: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Müjdat Gezen ise Uğur Dündar’a, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” yanıtını verdi.
Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğizhttps://t.co/xnqDy8J3o0 pic.twitter.com/8wlOKSTrQb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2021