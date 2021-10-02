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https://tr.sputniknews.com/20211002/nokta-sosyal-medyada-fenomen-oldu-bayginlik-gecirme-numarasi-yapip-musterilere-mama-aldiriyor-1049462561.html
'Nokta' sosyal medyada fenomen oldu: 'Baygınlık geçirme numarası yapıp, müşterilere mama aldırıyor'
'Nokta' sosyal medyada fenomen oldu: 'Baygınlık geçirme numarası yapıp, müşterilere mama aldırıyor'
Kadıköy'deki bir markette çekilen görüntülerin ardından Nokta isimli kedi, sosyal medyada ünlü oldu. Mağaza müdürü Ayfer Küçük, mamaların bulunduğu reyon... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:56+0300
2021-10-02T18:08+0300
yaşam
kadıköy
kedi
mama
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Kadıköy'de bulunan bir mağazada, çalışanların 'Nokta' ismini verdikleri kedi, mama reyonunun önünde bir an olsun ayrılmıyor. Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak engelli taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi. Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.Çektiği videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla bir anda yorum yağmuruna tutulduğunu belirten Ozan Göksu, şunları söyledi:'Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor'Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Yani seviyoruz kedileri. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor yani. Aldırmadığı çok nadirdir. Ne yapar eder o mamayı mutlaka aldırır. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.Sırf 'Nokta' isimli kediyi görmek için mağazaya gelen müşterilerden Can Arkın, " Sosyal medyada gördük arkadaşımızı. Biraz eğitilmiş galiba ya da kendisi de öğrenmiş olabilir. Burada insanları gördükçe mama verirler diye. Bize de bir denedi ama sanırım tok çok fazla yüz vermedi. Herkese de mama aldırıyormuş. Zaten rafı da görseniz boş kalmış, hepsini yemiş afiyet olsun. Sırf onu görmek için buraya geldik" dedi.
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kadıköy, kedi, mama

'Nokta' sosyal medyada fenomen oldu: 'Baygınlık geçirme numarası yapıp, müşterilere mama aldırıyor'

17:56 02.10.2021 (güncellendi: 18:08 02.10.2021)
© DHAKedi Nokta
Kedi Nokta - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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Kadıköy'deki bir markette çekilen görüntülerin ardından Nokta isimli kedi, sosyal medyada ünlü oldu. Mağaza müdürü Ayfer Küçük, mamaların bulunduğu reyon önünde dikkat çekici hareketler yaparak kendine mama aldıran Nokta'nın müşterilere bir ayağını kaldırıp engelli taklidi ve baygınlık geçirme numarası yaptığını söyledi.
Kadıköy'de bulunan bir mağazada, çalışanların 'Nokta' ismini verdikleri kedi, mama reyonunun önünde bir an olsun ayrılmıyor.
Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak engelli taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi.
Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.
Çektiği videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla bir anda yorum yağmuruna tutulduğunu belirten Ozan Göksu, şunları söyledi:

"Ben de aslında noktanın bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Benim videoyu paylaşmamla 'Nokta hepimize öyle yapıyor ben de düştüm tuzağına' falan diye çok fazla yorum aldım. Yaptığı tek şey mama reyonunun önünde beklemek değilmiş onu da öğrendim. Bazen bir patisini kaldırarak sakat taklidi yapıyormuş, bazen de açlıktan ölüyor numarası yapıyor. Bağırıyor, miyavlıyor ama artık 10 öğün yiyormuş. Mağaza çalışanları da kızıyor artık fazla vermeyin diye. Dışarısı mama dolu yine de buradan mama aldırıyor bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Sadece bana yaptığı bir şey değilmiş bu gelen her müşteriye yapıyormuş."

'Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor'

Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Yani seviyoruz kedileri. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor yani. Aldırmadığı çok nadirdir. Ne yapar eder o mamayı mutlaka aldırır. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.
Sırf 'Nokta' isimli kediyi görmek için mağazaya gelen müşterilerden Can Arkın, " Sosyal medyada gördük arkadaşımızı. Biraz eğitilmiş galiba ya da kendisi de öğrenmiş olabilir. Burada insanları gördükçe mama verirler diye. Bize de bir denedi ama sanırım tok çok fazla yüz vermedi. Herkese de mama aldırıyormuş. Zaten rafı da görseniz boş kalmış, hepsini yemiş afiyet olsun. Sırf onu görmek için buraya geldik" dedi.
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