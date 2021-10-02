https://tr.sputniknews.com/20211002/ozellestirme-idaresi-baskanligi-istanbul-ve-izmirde-6-tasinmazi-satacak-1049457759.html

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:39+0300

2021-10-02T13:39+0300

2021-10-02T13:39+0300

yaşam

özelleştirme idaresi başkanlığı

resmi gazete

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacakİhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

özelleştirme idaresi başkanlığı, resmi gazete