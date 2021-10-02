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https://tr.sputniknews.com/20211002/ozellestirme-idaresi-baskanligi-istanbul-ve-izmirde-6-tasinmazi-satacak-1049457759.html
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T13:39+0300
2021-10-02T13:39+0300
2021-10-02T13:39+0300
yaşam
özelleştirme idaresi başkanlığı
resmi gazete
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacakİhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.
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özelleştirme idaresi başkanlığı, resmi gazete
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmir'de 6 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Kurumun
Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak
İhalelere katılacakların,
her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.
S
on teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için is e 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.