https://tr.sputniknews.com/20211002/perudan-pfizer-ve-astrazeneca-asilarinin-ucuncu-dozunun-uygulamasina-onay-1049451101.html

Peru'dan Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulamasına onay

Peru'dan Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulamasına onay

Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun risk grubundakilere uygulanmasına onay verildiğini duyurdu. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T02:47+0300

2021-10-02T02:47+0300

2021-10-02T02:47+0300

koronavirüs

pfizer

astrazeneca

koronavirüs aşısı

sputnik v

sinopharm

üçüncü doz

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamada üçüncü dozun uygulandığı ülkeler arasına Peru da katıldı.Yerel RPP radyosuna konuşan Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, Kovid-19'a en çok maruz kalan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve ağır hastalığı bulunanlara Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdiklerini belirtti.Peru'da şimdiye dek Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca aşılarına ek olarak Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına da acil kullanım onayı verilmişti.Cevallos, Sinopharm aşısının üçüncü dozunun uygun olup olmadığına ilişkin henüz yeterli bir kanıt olmadığı için bu uygulamanın belirtilen aşılarla sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi. Bakan, konuya ilişkin Sputnik V aşısı hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.Öte yandan Cevallos, söz konusu uygulamanın ekim ayı sonunda başlayacağı bilgisini paylaştı.

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pfizer, astrazeneca, koronavirüs aşısı, sputnik v, sinopharm, üçüncü doz