Peru'dan Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulamasına onay

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamada üçüncü dozun uygulandığı ülkeler arasına Peru da katıldı.Yerel RPP radyosuna konuşan Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, Kovid-19'a en çok maruz kalan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve ağır hastalığı bulunanlara Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdiklerini belirtti.Peru'da şimdiye dek Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca aşılarına ek olarak Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına da acil kullanım onayı verilmişti.Cevallos, Sinopharm aşısının üçüncü dozunun uygun olup olmadığına ilişkin henüz yeterli bir kanıt olmadığı için bu uygulamanın belirtilen aşılarla sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi. Bakan, konuya ilişkin Sputnik V aşısı hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.Öte yandan Cevallos, söz konusu uygulamanın ekim ayı sonunda başlayacağı bilgisini paylaştı.
Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun risk grubundakilere uygulanmasına onay verildiğini duyurdu.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamada üçüncü dozun uygulandığı ülkeler arasına Peru da katıldı.
Yerel RPP radyosuna konuşan Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, Kovid-19'a en çok maruz kalan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve ağır hastalığı bulunanlara Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdiklerini belirtti.
Peru'da şimdiye dek Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca aşılarına ek olarak Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına da acil kullanım onayı verilmişti.
Cevallos, Sinopharm aşısının üçüncü dozunun uygun olup olmadığına ilişkin henüz yeterli bir kanıt olmadığı için bu uygulamanın belirtilen aşılarla sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi. Bakan, konuya ilişkin Sputnik V aşısı hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.
Öte yandan Cevallos, söz konusu uygulamanın ekim ayı sonunda başlayacağı bilgisini paylaştı.