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Rusya: Sputnik V aşısının DSÖ’nün yanısıra Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onayını bekliyoruz
Rusya: Sputnik V aşısının DSÖ’nün yanısıra Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onayını bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınması önündeki engellerin kalkmış olmasına... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T18:52+0300
2021-10-02T18:54+0300
koronavirüs
rusya
rus
koronavirüs aşısı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko gazetecilere demecinde, “(Rus Sputnik V aşısının kullanım izni alması sürecinin) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili Avrupa ajansı çerçevesinde tamamlanması için çalışıyoruz ve sürecin tamamlanmasını umuyoruz” dedi.Rus üst düzey diplomat, koronavirüsün yayılımı ile mücadelenin uluslararası seviyede ortak çaba gerektirdiğini söyleyip ekledi: “En mühimi insanların hayatının kolaylaştırılması.”Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında, Sputnik V aşısının DSÖ tarafından tanınması önündeki engellerin hepsinin kalktığını belirtmiş, geriye sadece tamamlanması gereken birtakım idari prosedürlerin kaldığını kaydetmişti.Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, aşıya, DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bu sonbaharda kullanım izni verilmesini beklediklerini söylemişti.Şimdiden 70 ülkede onaylıSöz konusu iki kurum tarafından onaylanması, Sputnik V aşısının çok daha fazla ülkede kullanılmasının önünü açmış olacak. Pek çok AB ülkesi, Sputnik V aşısının satın almak istediklerini, ancak bunun için EMA’nın onayını bekleyeceklerini söylemişti. Bunun yanında, Sputnik V şimdiden Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni almış durumda.Sputnik V viral vektör yöntemiyle geliştirildiSputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.
https://tr.sputniknews.com/20211002/rusya-saglik-bakani-murasko-dso-sputnik-v-asisinin-taninmasi-icin-tum-engelleri-kaldirdi-1049459289.html
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Rusya: Sputnik V aşısının DSÖ’nün yanısıra Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onayını bekliyoruz

18:52 02.10.2021 (güncellendi: 18:54 02.10.2021)
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınması önündeki engellerin kalkmış olmasına ilişkin, aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanma sürecinin da kısa süre içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko gazetecilere demecinde, “(Rus Sputnik V aşısının kullanım izni alması sürecinin) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili Avrupa ajansı çerçevesinde tamamlanması için çalışıyoruz ve sürecin tamamlanmasını umuyoruz” dedi.
Rus üst düzey diplomat, koronavirüsün yayılımı ile mücadelenin uluslararası seviyede ortak çaba gerektirdiğini söyleyip ekledi: “En mühimi insanların hayatının kolaylaştırılması.”
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında, Sputnik V aşısının DSÖ tarafından tanınması önündeki engellerin hepsinin kalktığını belirtmiş, geriye sadece tamamlanması gereken birtakım idari prosedürlerin kaldığını kaydetmişti.
Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, aşıya, DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bu sonbaharda kullanım izni verilmesini beklediklerini söylemişti.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: DSÖ, Sputnik V aşısının tanınması için tüm engelleri kaldırdı
15:07

Şimdiden 70 ülkede onaylı

Söz konusu iki kurum tarafından onaylanması, Sputnik V aşısının çok daha fazla ülkede kullanılmasının önünü açmış olacak. Pek çok AB ülkesi, Sputnik V aşısının satın almak istediklerini, ancak bunun için EMA’nın onayını bekleyeceklerini söylemişti. Bunun yanında, Sputnik V şimdiden Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni almış durumda.

Sputnik V viral vektör yöntemiyle geliştirildi

Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.
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