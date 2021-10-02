https://tr.sputniknews.com/20211002/rusyada-25-bin-219-yeni-koronavirus-vakasi-saptandi-1049457141.html

Rusya’da 25 bin 219 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya’da 25 bin 219 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 219 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 7 milyon 560... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:10+0300

2021-10-02T13:10+0300

2021-10-02T13:10+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 25 bin 219 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 24 bin 522 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.84 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 560 bin 767’ye ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 32), St. Petersburg’da (2 bin 494), Moskova bölgesinde (bin 483), Samara bölgesinde (614) ve Voronej bölgesinde (589) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 886 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 209 bin 28’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 17 bin 852 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 710 bin 574’e ulaştığını vurguladı.

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rusya, koronavirüs