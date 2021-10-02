https://tr.sputniknews.com/20211002/saglik-kontrolunde-polisin-elinden-kacan-hukumluyu-vatandaslar-yakaladi-1049448731.html

Sağlık kontrolünde polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Sağlık kontrolünde polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kelepçeli halde hastaneye götürülen firari... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T00:24+0300

2021-10-02T00:24+0300

2021-10-02T00:24+0300

yaşam

şanlıurfa

polis

hükümlü

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DHA'nın aktardığı habere göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.Elleri kelepçeli olan hükümlü, polis aracından indirildiği sırada kaçmaya başladı. Acil Servis yakınlarında polis tarafından kovalanan hükümlü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polislere bir süre direnen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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şanlıurfa, polis, hükümlü