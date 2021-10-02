https://tr.sputniknews.com/20211002/sedat-pekerin-sosyal-medyada-araci-ile-dahi-paylasim-yapmasi-bae-tarafindan-engellendi-iddiasi-1049450656.html

'Sedat Peker'in sosyal medyada aracı ile dahi paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

'Sedat Peker'in sosyal medyada aracı ile dahi paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kısıtlama getirildiği iddia... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T02:13+0300

2021-10-02T02:13+0300

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türkiye

sedat peker

engelleme

birleşik arap emirlikleri (bae)

twitter

paylaşım

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in BAE yönetimi tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden her şekilde paylaşım yapmasının engellendiği iddia edildi.Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Dubai yönetimi, Peker'in başka bir kişinin hesabından dahi paylaşımda bulunmasını kısıtladı.Haberde, BAE'nin Peker'e 'ülkedeki güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması' konusunda uyardığı öne sürüldü.Saymaz'a göre Peker'e, paylaşım yapması durumunda 'kendisinin elektronik iletişimden uzak bir yere konulacağı' bilgisi iletildi.

https://tr.sputniknews.com/20211001/birgun-gazetesi-twitter-hesabindan-sedat-pekerin-mesajini-paylasan-erk-acarerle-iliskisini-kesti-1049421180.html

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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sedat peker, engelleme, birleşik arap emirlikleri (bae), twitter , paylaşım