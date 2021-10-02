https://tr.sputniknews.com/20211002/selcuk-bayraktardan-birgune-dava-1049457383.html

Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e dava

Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e dava

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Birgün'ün 'TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor' başlıklı haberine dava açtı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T13:15+0300

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türkiye

birgün

selçuk bayraktar

dava

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22 Eylül’de açılan davada toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi.Bayraktarların avukatı, Birgün'ün Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 7.6 milyon TL harcamasına ilişkin haberine yönelik İstanbul 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. ‘'TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı 21 Ağustos’ta yayımlanan haberin 'gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını zedeleyici' olduğu belirtilen başvuru dilekçesinde, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar için ayrı ayrı 125 bin TL manevi tazminat talep edildi.BirGün’ün 17 Temmuz’da yayımlanan ‘TÜBİTAK, TEKNOFEST’e katılmak için 1 milyon TL harcadı’ başlıklı ve 'TEKNOFEST için 1 milyon 100 TL'den fazla para harcandığı'na yönelik haberlerin hatırlatıldığı dilekçede, Bayraktarların söz konusu haberle ilgili açıklama yaptığı da belirtildi.

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birgün, selçuk bayraktar, dava