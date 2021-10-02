https://tr.sputniknews.com/20211002/selcuk-ural-ferdi-tayfur-ve-muslum-gurses-turkiyenin-kiro-grubunu-kapsiyor-1049466571.html

Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor

Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor

Şarkıcı Selçuk Ural, Türkiye'nin yüzde 90'ının "kıro ve kültürsüz" olduğunu savunarak "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ferdi tayfur

müslüm gürses

selçuk ural

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Şarkıcı Selçuk Ural Türkiye’nin yüzde 90’ının ‘kıro ve kültürsüz’ olduğunu savunduPosta'dan Alev Gürsoy'a konuşan şarkıcı Selçuk Ural, "Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine, şunları söyledi:Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğunu savunan Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:"O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."Ural, "Kıro derken neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi."

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ferdi tayfur, müslüm gürses, selçuk ural