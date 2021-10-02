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Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor
Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor
Şarkıcı Selçuk Ural, Türkiye'nin yüzde 90'ının "kıro ve kültürsüz" olduğunu savunarak "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T21:20+0300
2021-10-02T21:20+0300
türkiye
ferdi tayfur
müslüm gürses
selçuk ural
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Şarkıcı Selçuk Ural Türkiye’nin yüzde 90’ının ‘kıro ve kültürsüz’ olduğunu savunduPosta'dan Alev Gürsoy'a konuşan şarkıcı Selçuk Ural, "Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine, şunları söyledi:Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğunu savunan Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:"O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."Ural, "Kıro derken neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi."
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ferdi tayfur, müslüm gürses, selçuk ural

Selçuk Ural: Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor

21:20 02.10.2021
© Twitter Selçuk Ural
Selçuk Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Twitter
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Şarkıcı Selçuk Ural, Türkiye'nin yüzde 90'ının "kıro ve kültürsüz" olduğunu savunarak "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor" dedi.
Şarkıcı Selçuk Ural Türkiye’nin yüzde 90’ının ‘kıro ve kültürsüz’ olduğunu savundu
Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan şarkıcı Selçuk Ural, "Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine, şunları söyledi:
"Kesinlikle. Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar. Sesleri yok! Bilgisayar icat oldu herkes şarkıcı oldu. Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez."
Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğunu savunan Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:
"O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."
Ural, "Kıro derken neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi."
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