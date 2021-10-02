https://tr.sputniknews.com/20211002/sinir-kapisinda-suriyeye-goturulmek-istenen-222-saka-kusu-ele-gecirildi-1049468055.html

Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Kilis'in Suriye sınırındaki Çobanbey Sınır Kapısı'nda durdurulan Suriye uyruklu 2 kişinin çantalarındaki kafeslerde 222 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T22:28+0300

2021-10-02T22:28+0300

2021-10-02T22:28+0300

türkiye

suriye

türkiye

kilis

çobanbey

kaçak

kuş

saka kuşu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049468028_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_3ebf91561fb100379d5d03862d5c050e.jpg

Kilis'in Suriye sınırında Çobanbey Gümrük Muhafaza görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Suriye'ye geçmek isteyen 2 kişiyi durdurarak arama yaptı.Yapılan aramada, büyük çantaların içine gizlenmiş kafeslerde 222 saka kuşu bulundu.Hileli avlanma yöntemiyle yakalandığı belirlenen ve Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirilen kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğal yaşama salındı.Suriye uyruklu İ.Ş. ve C.İ.'ye 'saka kuşlarını avlamak'tan 5 bin 190, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 210 bin 900 lira olmak üzere toplam 216 bin 90 lira para idari para cezası uygulandı.

türkiye

suriye

kilis

çobanbey

saka kuşu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, türkiye, kilis, çobanbey, kaçak, kuş, saka kuşu