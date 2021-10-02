https://tr.sputniknews.com/20211002/thyden-esnek-seyahat-uygulamasi-1049461208.html

THY'den 'esnek seyahat' uygulaması

THY'den 'esnek seyahat' uygulaması

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T16:39+0300

2021-10-02T16:39+0300

2021-10-02T16:39+0300

türkiye

thy

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Türk Hava Yolları (THY), ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.Açıklamada, 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletler için sınırsız değişiklik yapılabileceği ifade edildi: "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

türkiye

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