https://tr.sputniknews.com/20211002/trafikte-korna-caldi-diye-bayiltana-kadar-dovduler-1049459772.html

Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

İstanbul Ataşehir'de önünde aniden duran araca korna çalan Doğukan Tepe, araçtan inenlerce darp edildi. Saldırganlar Tepe'yi bayıltana kadar dövdü. Polis... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T15:30+0300

2021-10-02T15:30+0300

2021-10-02T15:32+0300

yaşam

istanbul

trafik

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049459851_0:3:615:349_1920x0_80_0_0_d4b50a12b05c5e8ae48bcb2000bca4c5.jpg

İstanbul Ataşehir'de iddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe’nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe’ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Öte yandan Doğukan Tepe’nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasp edildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik, kavga