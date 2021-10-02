Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211002/trafikte-korna-caldi-diye-bayiltana-kadar-dovduler-1049459772.html
Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler
Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler
İstanbul Ataşehir'de önünde aniden duran araca korna çalan Doğukan Tepe, araçtan inenlerce darp edildi. Saldırganlar Tepe'yi bayıltana kadar dövdü. Polis... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T15:30+0300
2021-10-02T15:30+0300
2021-10-02T15:32+0300
yaşam
istanbul
trafik
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049459851_0:3:615:349_1920x0_80_0_0_d4b50a12b05c5e8ae48bcb2000bca4c5.jpg
İstanbul Ataşehir'de iddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe’nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe’ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Öte yandan Doğukan Tepe’nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasp edildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049459851_74:0:541:350_1920x0_80_0_0_d70f19098147c37f2fcc05279ce08a2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, trafik, kavga
Trafikte korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler 15:30 02.10.2021 (güncellendi: 15:32 02.10.2021)
İstanbul Ataşehir'de önünde aniden duran araca korna çalan Doğukan Tepe, araçtan inenlerce darp edildi. Saldırganlar Tepe'yi bayıltana kadar dövdü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Ataşehir'de iddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen
Doğukan Tepe’nin önünde aniden bir otomobil durdu.
Korna çalarak tepki gösteren Tepe’ye otomobildekiler
silah gösterdi.
Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi.
Öte yandan Doğukan Tepe’nin olay sırasında üzerinde bulunan
400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasp edildiği iddia edildi.
Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.