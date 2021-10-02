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Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' açıklaması
© Fotoğraf : Twitter Ali Razi Güney'in paylaşımı
© Fotoğraf : Twitter
Sosyal medya hesabından 'Kurtlar Vadisi' müzüğini paylaşan Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, "Irak’ta oldukça popüler ve sevilen bir dizinin/filmin müziğini paylaşımımda kullanmam, maalesef toplumumuzun bir kesiminde polemik yarattı. İletişim kazası" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, büyükelçilik binasına girdiği sırada 'Kurtlar Vadisi' müziği eşliğinde çekilen bir video paylaşmasının ardından gelen tepkilerle ilgili açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Güney, şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ta oldukça popüler ve sevilen bir dizinin/filmin müziğini paylaşımımda kullanmam, maalesef toplumumuzun bir kesiminde polemik yarattı. İletişim kazası. Destek veren herkese teşekkürler… Desteğini esirgeyenlere sağlık olsun…"
Irak’ta oldukça popüler ve sevilen bir dizinin/filmin müziğini paylaşımımda kullanmam, maalesef toplumumuzun bir kesiminde polemik yarattı.— Ali Rıza GÜNEY (@alirizaguney_tc) October 2, 2021
İletişim kazası 🤕
Destek veren herkese teşekkürler…
Desteğini esirgeyenlere sağlık olsun…
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaşmıştı.
Videoda arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı ve Güney'in içinde bulunduğu aracın büyükelçiliğe girdiği görülüyordu.
Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle paylaşımhttps://t.co/cCFDNYPmOL pic.twitter.com/NC3tC9noBA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2021