https://tr.sputniknews.com/20211002/unlu-podcast-yayincisi-rogan-bidena-canli-yayinda-vurulanin-takviye-doz-olduguna-inanmiyorum-1049452515.html

Ünlü podcast yayıncısı Rogan: Biden'a canlı yayında vurulanın takviye doz olduğuna inanmıyorum

Ünlü podcast yayıncısı Rogan: Biden'a canlı yayında vurulanın takviye doz olduğuna inanmıyorum

ABD'li ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan, Başkan Joe Biden'a canlı yayında vurulanın takviye doz olmadığını iddia ederek, "Bunu göze alacaklarını sanmıyorum"... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T05:16+0300

2021-10-02T05:16+0300

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Amerikalı ünlü podcast yayıncısı, UFC spikeri ve komedyen Joe Rogan, 'The Joe Rogan Experience' adlı podcast yayınında eski bir CIA casusu olan konuğu Mike Baker'a Başkan Biden'ın gerçekten 'gerçek bir takviye doz aşı' olup olmayacağı yönünde bir soru yöneltti.Rogan, "Bunu göze alacaklarını sanmıyorum. Bence ona bir takviye doz aşı yapacak olsalardı, yapacakları son şey, bunu televizyonda canlı yayınlamak olurdu" ifadelerini kullandı."Ya ölseydi?" diyen Rogan, "Ya fenalık geçirseydi? Ya o aşıyı olsa ve bayılsaydı? Mesela... Çünkü insanlar çok kötü yan etkilerle karşılaşmıştı" yorumunu yaptı.Rogan, son zamanlarda Kovid-19 aşıları ve salgınla mücadele tedbirlerine eleştirel yaklaşan yorumlarıyla öne çıkıyor.

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2021

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abd, joe biden, joe rogan, üçüncü doz