https://tr.sputniknews.com/20211002/yangin-magduru-kadina-babasina-benzettigi-cumhurbaskani-erdoganin-fotografi-hediye-edildi-1049463433.html

Yangın mağduru kadına babasına benzettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi

Yangın mağduru kadına babasına benzettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan ve bir süre önce TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarına taşınan Günay Şahin'e, babasına... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T18:28+0300

2021-10-02T18:28+0300

2021-10-02T18:28+0300

türkiye

fotoğraf

recep tayyip erdoğan

muğla

yangın

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Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas ve Günay Şahin çifti, 12 Ağustos'ta eski evlerinin yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Günay Şahin'in, yeni evi teslim aldığı gün gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vefat eden babası Mehmet Ali Özdemir'e benzettiğini söylemesi üzerine Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özdemir'in fotoğraflarını ayrı ayrı çerçeveleterek kadına hediye etti.Hediye karşısında Günay Şahin, her iki fotoğrafı oturma odasının duvarına astı. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Marmaris'i ziyaretinde evinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek hediye için kaymakamlık yetkililerine teşekkür etti.

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fotoğraf, recep tayyip erdoğan, muğla, yangın