YÖK'ten, azami sürelerini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kanunu’na göre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamanın zorunlu olduğu hatırlatıldı.Bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerde tereddütler yaşandığı belirtilerek, "Özellikle, 'hiç alınmayan dersler ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği' hususu tartışmalara yol açmıştır. Bu bağlamda sorun COVID-19 pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir" denildi.Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenlerin de başvurmaları halinde aynı imkanlarından yararlanabileceği belirtilerek, "Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacaktır" ifadelerine yer verildi.YÖK Başkanı Erol Özvar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azami sürelerini dolduran öğrencilerimiz için yeni bir fırsat tanıdık" dedi.

