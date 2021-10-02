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‘Yunanistan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden başlatıyor’
‘Yunanistan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden başlatıyor’
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Yunanistan makamlarının daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T12:22+0300
2021-10-02T12:23+0300
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ATOR’un sitesinde yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın yeni atanan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.Açıklamaya göre Yunanistan hükümetinin Kovid-19 ile mücadele amacıyla kurduğu bilim kurulu, Türkiye'den yolcu gemilerinin ülkeye giriş yapmasına izin verdi. Kurul ayrıca ülkede sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının ve kapalı konferans salonlarının kullanılması ile ilgili yasağı kaldırdı.SKAI radyosuna konuk olan Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamalarda uzmanların Yunanistan limanlarından kalkan yolcu gemilerinin Kuşadası ve Galata (İstanbul) limanlarına giriş yapmasına ya da oradan geçmesine izin verdiklerini aktardı.Yunan tarafının değerlendirmesine göre şu anda sadece bu iki liman, Avrupa protokollerine ve sıhhi güvenlik gerekliliklerine uyuyor.Yunan bakanın açıklamasına göre yetkililer ayrıca sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının kullanılmasına izin verecek.Kapalı mekanlardaki etkinliklerin de kısmen yeniden başlayabileceğine dikkat çeken yetkililer, konferans, seminer ve çalışma toplantılarının özel oturma düzeni ile yüzde 80 kapasite ile kullanılmasını ve etkinliklere sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin katılmasını öneriyor.
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türkiye, yunanistan, feribot

‘Yunanistan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden başlatıyor’

12:22 02.10.2021 (güncellendi: 12:23 02.10.2021)
© AFP 2021 / ARIS MESSINISYunanistan - feribot - maske - koronavirüs - Pire
Yunanistan - feribot - maske - koronavirüs - Pire - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Yunanistan makamlarının daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerini yeniden başlatmak üzere hazırlık yaptığını bildirdi.
ATOR’un sitesinde yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın yeni atanan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.
Açıklamaya göre Yunanistan hükümetinin Kovid-19 ile mücadele amacıyla kurduğu bilim kurulu, Türkiye'den yolcu gemilerinin ülkeye giriş yapmasına izin verdi. Kurul ayrıca ülkede sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının ve kapalı konferans salonlarının kullanılması ile ilgili yasağı kaldırdı.
SKAI radyosuna konuk olan Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamalarda uzmanların Yunanistan limanlarından kalkan yolcu gemilerinin Kuşadası ve Galata (İstanbul) limanlarına giriş yapmasına ya da oradan geçmesine izin verdiklerini aktardı.
Yunan tarafının değerlendirmesine göre şu anda sadece bu iki liman, Avrupa protokollerine ve sıhhi güvenlik gerekliliklerine uyuyor.
Yunan bakanın açıklamasına göre yetkililer ayrıca sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının kullanılmasına izin verecek.
Kapalı mekanlardaki etkinliklerin de kısmen yeniden başlayabileceğine dikkat çeken yetkililer, konferans, seminer ve çalışma toplantılarının özel oturma düzeni ile yüzde 80 kapasite ile kullanılmasını ve etkinliklere sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin katılmasını öneriyor.
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