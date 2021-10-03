18 yaşındaki genç kız not bırakıp intihar etti, gözaltına alınan baba-oğul serbest bırakıldı

Iğdır'da evlerinin 5. katından atlayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül hayatını kaybetti. Ağgül’ün ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur’ yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.İddialara göre Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A. oğlunun cep telefonuna bakarken Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak fotoğraflarla şantaj yapıp genç kıza tecavüz etti. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız yaşamına son verdi.
Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Notta genç kız ismini verdiği için gözaltına alınan şahıs ile oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır'da evlerinin 5. katından atlayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül hayatını kaybetti.
Ağgül’ün ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur’ yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.
İddialara göre Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A. oğlunun cep telefonuna bakarken Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak fotoğraflarla şantaj yapıp genç kıza tecavüz etti. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız yaşamına son verdi.