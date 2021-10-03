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https://tr.sputniknews.com/20211003/1950den-beri-fransiz-katolik-kilisesinde-binlerce-pedofilin-faal-olduguna-dair-rapor-1049477222.html
1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde binlerce pedofilin faal olduğuna dair rapor
1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde binlerce pedofilin faal olduğuna dair rapor
Katolik Kilisesi'nin dünya çapında çocuklara cinsel taciz skandallarının Fransa ayağıyla ilgili 2018'de kurulan bağımsız komisyon vardığı sonuçları açıkladı... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:11+0300
2021-10-03T13:11+0300
dünya
fransa
katolik kilisesi
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Fransa Katolik Kilisesi'nin kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşmaları öncesi yaptığı açıklamada, 1950'den beri 2900 ila 3200 arasında pedofil rahip veya diğer kilise görevlileri hakkında kayıtlar bulunduğunu söyledi. Sauve, bunun 'asgari bir tahmin' olduğunu sözlerine ekledi.2.5 yıllık araştırmanın ardından salı günü yayımlanacak 2500 sayfalık rapor, kilise, mahkeme, polis arşivlerinin yanısıra tanıklarla mülakatlara dayanıyor. Suçluların ve mağdurların sayısını ölçme çabasındaki rapor, pedofillerin kalmasına izin veren Katolik Kilisesi içindeki özellikle kurumsal ve kültürel mekanizmaları da inceleyecek. Ve meselenin çözümüne yönelik 45 teklif sunacak.1950'lerden itibaren din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmakla görevlendirilen komisyon, 22 hukukçu, doktor, tarihçi, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşuyor. Komisyonun kurulması öncesi Papa Francis, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismarı bilenleri durumu üstlerine bildirmekle yükümlü kılan bir karar çıkarmıştı.
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fransa, katolik kilisesi

1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde binlerce pedofilin faal olduğuna dair rapor

13:11 03.10.2021
© AP Photo / Peter MorrisonKatolik kilisesi
Katolik kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Peter Morrison
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Katolik Kilisesi'nin dünya çapında çocuklara cinsel taciz skandallarının Fransa ayağıyla ilgili 2018'de kurulan bağımsız komisyon vardığı sonuçları açıkladı. Komisyon başkanı 1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde binlerce pedofilin faal olduğunu duyurdu.
Fransa Katolik Kilisesi'nin kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşmaları öncesi yaptığı açıklamada, 1950'den beri 2900 ila 3200 arasında pedofil rahip veya diğer kilise görevlileri hakkında kayıtlar bulunduğunu söyledi. Sauve, bunun 'asgari bir tahmin' olduğunu sözlerine ekledi.
2.5 yıllık araştırmanın ardından salı günü yayımlanacak 2500 sayfalık rapor, kilise, mahkeme, polis arşivlerinin yanısıra tanıklarla mülakatlara dayanıyor.
Suçluların ve mağdurların sayısını ölçme çabasındaki rapor, pedofillerin kalmasına izin veren Katolik Kilisesi içindeki özellikle kurumsal ve kültürel mekanizmaları da inceleyecek. Ve meselenin çözümüne yönelik 45 teklif sunacak.
1950'lerden itibaren din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmakla görevlendirilen komisyon, 22 hukukçu, doktor, tarihçi, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşuyor.
Komisyonun kurulması öncesi Papa Francis, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismarı bilenleri durumu üstlerine bildirmekle yükümlü kılan bir karar çıkarmıştı.
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