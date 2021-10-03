https://tr.sputniknews.com/20211003/50-yilda-omurgali-populasyonu-yuzde-68-azaldi-1049478671.html

50 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı

50 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı

Yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısı arttı. Yetkililer, bu gidişata "dur" diyebilmek için türlerin ve onların... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T14:17+0300

2021-10-03T14:17+0300

2021-10-03T14:22+0300

yaşam

flamingo

omurgalı canlılar

doğal hayatı koruma vakfı (wwf)

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye'den (WWF) 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yaban hayvanı popülasyonlarının dünyada ve Türkiye'de hızla azaldığı belirtildi.WWF tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen Raporu'na göre 1970'den bu yana dünya genelinde omurgalı tür popülasyonlarının ortalama yüzde 68 azaldığı ifade edilen açıklamada, en büyük kaybın ise yüzde 84 ile sulak alan türlerinde yaşandığı aktarıldı.Bugün karaların yüzde 75'inin, denizlerin yüzde 60'ının insan tarafından değiştirilmiş durumda olduğu belirtilen açıklamada, dünya tarihinde insanın doğa üzerinde bu kadar baskın olduğu bir dönem yaşanmadığı ifade edildi.Tehlike altındaki tür sayısı 4 kat arttıUluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Türkiye'de de küresel düzeyde tehlike altındaki tür sayısının son 10 yılda 4 kat artarak 400'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:'Binlerce flamingo yavrusu yaşamını yitirdi'Türkiye'deki yaban hayvanlarının, bu yıl orman yangınları, sulak alanların kaybı, eş zamanlı seller ve petrol sızıntısı gibi çok sayıda afet ile de karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İç Anadolu'nun en büyük gölü olan, flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün kuraklık nedeniyle geri çekilmesinin ardından binlerce flamingo yavrusu yaşamını yitirdi. Hemen ardından son 20 yılda yanan toplam alan kadar orman alanını neredeyse iki hafta içinde kaybettik. Yangınlarda bazıları endemik yüzlerce türe ev sahipliği yapan ormanlarımızla birlikte aralarında IUCN verilerine göre tehdit altındaki türlerin de bulunduğu binlerce yaban hayvanını yitirdik.Son olarak Suriye'den yayılan petrol sızıntısı tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağaları başta olmak üzere, yunuslar, balinalar ve kıkırdaklı balıklar gibi pek çok hassas türün yaşam alanı olan Doğu Akdeniz kıyılarımıza ulaşarak bölgedeki deniz-kıyı ekosistemleri ve biyoçeşitlilik üzerinde ciddi bir tehdit oluşturdu. Yeşil deniz kaplumbağası yavrularının denize ulaşma döneminde en yoğun yuvalama alanları olan kumsallarımız petrole bulandı."'Korumazsak kaybederiz'Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısının arttığını, bu gidişata 'dur' diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini belirtti.Tüm canlıların yaşamının birbirine bağlı olduğunu ifade eden Pasinli, "Türkiye'nin canlarını korumazsak kaybederiz" değerlendirmesinde bulundu.

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flamingo, omurgalı canlılar, doğal hayatı koruma vakfı (wwf)