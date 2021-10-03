ABD’ye ait uçak, Rusya’nın Suriye’deki üsleri yakınında saatler süren bir keşif uçuşu gerçekleştirdi

Rus haber ajansları uçuş izleme sitelerine atıfla, Yunanistan’ın Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü’nden havalanan RC-135U tipi keşif uçağının, Akdeniz’de Suriye kıyıları yakınlarında neredeyse üç saat boyunca uçtuğunu yazdı. Uçuşun, Suriye’nin deniz sınırlarının çok yakınında gerçekleştiği kaydedilirken, RC-135U tipi uçağın, Rus donanmasının Tartus’taki üssü ile Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssü arasında kalan bölgeden en az 18 kez geçtiği belirtildi.Rusya, Suriye’deki terörist gruplara karşı düzenlediği operasyonlarını Hmeymim üssünden yönetiyor. Rusya bu üs üstenden ayrıca ülkedeki izleme ve uzlaştırma çalışmaları da yürütüyor.Rusya’nın Tartus’taki askeri tesisiyse, 2016’da yapılan bir anlaşma ile kalıcı, kapsamlı bir donanma üssüne dönüştürülüyor.ABD istihbaratı, Suriye kıyılarının Rus üslerine yakın bölgelerinde sıklıkla uçuşlar gerçekleştiriyor.
ABD hava güçlerine ait RC-135U tipi bir keşif uçağının Suriye kıyıları yakınlarında saatler süren bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuşun, Rusya’nın Tartus’taki donanma üssü ile hava üssü Hmeymim yakınlarında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Rus haber ajansları uçuş izleme sitelerine atıfla, Yunanistan’ın Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü’nden havalanan RC-135U tipi keşif uçağının, Akdeniz’de Suriye kıyıları yakınlarında neredeyse üç saat boyunca uçtuğunu yazdı.
Uçuşun, Suriye’nin deniz sınırlarının çok yakınında gerçekleştiği kaydedilirken, RC-135U tipi uçağın, Rus donanmasının Tartus’taki üssü ile Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssü arasında kalan bölgeden en az 18 kez geçtiği belirtildi.
Rusya, Suriye’deki terörist gruplara karşı düzenlediği operasyonlarını Hmeymim üssünden yönetiyor. Rusya bu üs üstenden ayrıca ülkedeki izleme ve uzlaştırma çalışmaları da yürütüyor.
Rusya’nın Tartus’taki askeri tesisiyse, 2016’da yapılan bir anlaşma ile kalıcı, kapsamlı bir donanma üssüne dönüştürülüyor.
ABD istihbaratı, Suriye kıyılarının Rus üslerine yakın bölgelerinde sıklıkla uçuşlar gerçekleştiriyor.