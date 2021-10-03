https://tr.sputniknews.com/20211003/ak-parti-sisteme-yerel-rotusu-degerlendiriyor--1049473448.html

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılda sunulacağını açıkladığı yeni anayasa çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de bir... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T09:55+0300

2021-10-03T09:55+0300

2021-10-03T09:56+0300

ak parti

cumhurbaşkanlığı

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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AK Parti kaynakları, 'sistemin özünü bozmayacak' bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin 'parlamenter sisteme dönüş' çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. AK Partili kaynaklar, “Parlamenter sisteme dönüş artık teknik olarak mümkün değil. Mevcut sistemin eksiklerinin tedavisi ve her geçen gün değişen dünyaya uyum sağlamak için yeni tavırlar alınabilir; yeni adımlar atılabilir ama parlamenter sisteme kesinlikle dönüş yok” değerlendirmesini yapıyor. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti kulislerinde, Temmuz 2018’de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli problemi olarak, 'Ankara’daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması' gösterilirken, yeni sisteme geçişte 'bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırma'nın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor. AK Partili yetkililer, “Yerelde parlamenter sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme ‘hayati olmayan’ bazı başlıklarda, ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması” yorumunu yapıyor. AK Partili kaynaklar, yüzde 50+1 modelini içeren yeni sistemin muhalefet partilerini de ideolojik değil iş odaklı muhalefet yapmaya ittiğini; bu durumun iktidarı da, daha iyisini yapmaya zorladığını belirterek, sistemin korunması gerektiğini ifade ediyor. Parti kulislerinde, sistemde radikal bir değişikliğe 'gerçekçi' bir muhalefetin de 2023 seçimlerine kadar 'evet' demeyeceği; ancak seçimlerden sonra böyle bir değişikliğin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

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ak parti, cumhurbaşkanlığı, güçlendirilmiş parlamenter sistem