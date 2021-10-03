https://tr.sputniknews.com/20211003/aliyev-azerbaycanin-dogalgaz-kaynaklari-ihracat-icin-100-yil-daha-yeterli-1049471614.html

Aliyev: Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları ihracat için 100 yıl daha yeterli

Aliyev: Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları ihracat için 100 yıl daha yeterli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İspanya basınına demecinde, ülkesinin doğalgaz kaynaklarının, kendi kullanımına ve ihracata en az 100 sene yetecek miktarda... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T04:03+0300

2021-10-03T04:03+0300

2021-10-03T04:03+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043908465_0:5:1853:1047_1920x0_80_0_0_b50701e1f662249b55559f8a7703071e.jpg

Azerbaycan lideri İlham Aliyev İspanyol EFE haber ajansına açıklamalarında, ülkesinin ‘varlığı kanıtlanmış doğalgaz kaynaklarının 2.6 trilyon metreküp olduğunu, bunun da kendi kullanımı ve ihracat için 100 sene yetecek bir miktar olduğunu’ kaydetti.“Şu an yeni doğalgaz sahaları keşfetme sürecindeyiz. Enerji şirketlerinin, Azerbaycan’ın doğalgaz ve petrol sektörüne ilgileri artıyor” diyen Aliyev, ülkesinin doğalgaz üretim miktarını artırabileceğini, ancak bunun için en başta görüşmeler yapmanın ve yeni anlaşmalar imzalamanın gerekli olduğunu belirtti.‘Önce anlaşma, sonra üretim, gaz pazarında işler bu sırayla yürür’Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Tedarik ettiğimiz gazı daha önce sözleşmeli olarak Avrupalı tüketicilere ulaştırdık. Avrupalı tüketiciler tarafından ek talep olması hâlinde görüşmelere başlamalıyız, zira en başta gazı satmalı, sonrasındaysa üretmeliyiz. Doğalgaz işlerinde, genelde işler bu sırayla yürür” dedi.‘Avrupa için güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, şimdi de güvenilir bir gaz tedarikçisi olmak istiyoruz’Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğalgaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.”

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaycan, ilham aliyev, doğalgaz