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https://tr.sputniknews.com/20211003/altin-kelebekte-kriz-buyuyor-redd-solisti-dogan-duru-da-adayliktan-cekildi-1049478021.html
Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi
Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:46+0300
2021-10-03T13:46+0300
2021-10-03T13:55+0300
yaşam
altın kelebek ödül töreni
sanatçı
candaş tolga işık
güvenç dağüstün
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Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor. 'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı.'Ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim'Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html
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altın kelebek ödül töreni, sanatçı, candaş tolga işık, güvenç dağüstün
Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi 13:46 03.10.2021 (güncellendi: 13:55 03.10.2021)
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekildiğini duyurdu.
Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde
büyüyor. ‘adaylık’ krizi 'Altın Kelebek'
yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı
Güvenç Dağüstün
ile Gazeteci
Candaş Tolga Işık
'a REDD grubunun solisti
Doğan Duru
da
katıldı. 'Ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim'
Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim."
Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.