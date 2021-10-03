https://tr.sputniknews.com/20211003/altin-kelebekte-kriz-buyuyor-redd-solisti-dogan-duru-da-adayliktan-cekildi-1049478021.html

Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi

Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T13:46+0300

2021-10-03T13:46+0300

2021-10-03T13:55+0300

yaşam

altın kelebek ödül töreni

sanatçı

candaş tolga işık

güvenç dağüstün

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Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor. 'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı.'Ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim'Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html

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altın kelebek ödül töreni, sanatçı, candaş tolga işık, güvenç dağüstün