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Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi
Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:46+0300
2021-10-03T13:55+0300
yaşam
altın kelebek ödül töreni
sanatçı
candaş tolga işık
güvenç dağüstün
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Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor. 'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı.'Ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim'Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/guvenc-dagustun-hurriyet-gazetesinin-durdugu-yer-ortada-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyorum-1049426793.html
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altın kelebek ödül töreni, sanatçı, candaş tolga işık, güvenç dağüstün

Altın Kelebek'te kriz büyüyor: Redd grubunun solisti Doğan Duru da adaylıktan çekildi

13:46 03.10.2021 (güncellendi: 13:55 03.10.2021)
© YouTube/Doğan DuruRedd solisti Doğan Duru
Redd solisti Doğan Duru - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© YouTube/Doğan Duru
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Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekildiğini duyurdu.
Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor.
'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı.

'Ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim'

Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim."
Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.
Güvenç Dağüstün - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
YAŞAM
Güvenç Dağüstün: Hürriyet gazetesinin durduğu yer ortada, Altın Kelebek adaylığından çekiliyorum
1 Ekim, 13:02
2050010
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