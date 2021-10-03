https://tr.sputniknews.com/20211003/artan-yem-maliyeti-nedeniyle-yumurta-fiyatinin-zamlandigini-soyleyen-coskun-sabah-icim-kan-agliyor--1049472480.html

Artan yem maliyeti nedeniyle yumurta fiyatının zamlandığını söyleyen Coşkun Sabah: İçim kan ağlıyor

Artan yem maliyeti nedeniyle yumurta fiyatının zamlandığını söyleyen Coşkun Sabah: İçim kan ağlıyor

Eskişehir’de bir tavuk çiftliği kurup yumurta işine giren Coşkun Sabah, artan yem maliyetleri nedeniyle yumurta fiyatlarının zamlandığını söyleyip, "Üzülerek... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T06:16+0300

2021-10-03T06:16+0300

2021-10-03T06:16+0300

ekonomi

türkiye

yumurta

tavuk

coşkun sabah

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Şarkıcı Coşkun Sabah, önceki gün Harbiye'deki bir kongre merkezi çıkışı objektiflere takıldı. Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyleyen Sabah, son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zamlara, yem maliyetlerinin yüzde 200 zamlanmasının neden olduğunu belirtti.'Mart'tan bu yana yüzde 200 zam var, tavuk yemine 34 bin lira ödüyordum, şimdi 65 bin lira'Snob Magazin’in haberine göre; Geçen yıl mart ayından bu yana tavuk yeminin yüzde 200 zamlandığını ve üreticinin bu yüzden yumurtayı zamlı olarak sattığını savunan ünlü sanatçı şöyle konuştu:'Sektöre girdiğim için pişman değilim'Sabah ayrıca bu sektöre girdiği için pişman olmadığını ve satışların iyi olduğunu sözlerine ekleyip, gelecek günlerde vatandaşın en temel gıda maddesinden biri olan yumurtanın daha da zamlanabileceğinin belirtip "Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210408/muzik-sektorunde-kazanc-bitti-diyen-coskun-sabah-tavuk-ciftligi-kurdu-artik-yumurtaci-coskun-1044224556.html

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türkiye, yumurta, tavuk, coşkun sabah