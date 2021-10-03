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Bakan Kurum'dan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına ilişkin paylaşım
Çevre Bakanı Kurum, "Bir ay kadar kısa bir zaman sonunda, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T14:03+0300
2021-10-03T14:04+0300
marmara üniversitesi
murat kurum
müsilaj
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara ve gelinen noktaya ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, videodaki mesajında, Marmara'nın masmavi denizinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve deniz dibindeki ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaja ilişkin adımları hızlı şekilde attıklarını ve projeleri de kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı. Sahada çalışan tüm bakanlık personeline, valiliklere, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere ve seferberlik ruhu içerisinde Marmara'da temizlik faaliyeti için Bakanlığa destek veren tüm belediyelere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Kurum, şunları kaydetti: "Hakikaten çevre ve doğa gönüllüsü lidere sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte verilmesi gereken tüm destekleri verdiler, Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk, bu çerçevede adımlarımızı attık ve bir ay kadar kısa bir zaman sonunda deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız. Bu memleket hepimizin, 'Marmara Hepimizin' diyerek yola çıktık. Belediyelerimizle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Marmara Denizi'mizdeki müsilajı temizledik. Denizlerimizi ve deniz canlılarımızı canla başla korumaya devam edeceğiz."
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marmara üniversitesi, murat kurum, müsilaj

Bakan Kurum'dan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına ilişkin paylaşım

14:03 03.10.2021 (güncellendi: 14:04 03.10.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Çevre Bakanı Kurum, "Bir ay kadar kısa bir zaman sonunda, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara ve gelinen noktaya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, videodaki mesajında, Marmara'nın masmavi denizinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve deniz dibindeki ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaja ilişkin adımları hızlı şekilde attıklarını ve projeleri de kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı.
Sahada çalışan tüm bakanlık personeline, valiliklere, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere ve seferberlik ruhu içerisinde Marmara'da temizlik faaliyeti için Bakanlığa destek veren tüm belediyelere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Kurum, şunları kaydetti: "Hakikaten çevre ve doğa gönüllüsü lidere sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte verilmesi gereken tüm destekleri verdiler, Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk, bu çerçevede adımlarımızı attık ve bir ay kadar kısa bir zaman sonunda deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız. Bu memleket hepimizin, 'Marmara Hepimizin' diyerek yola çıktık. Belediyelerimizle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Marmara Denizi'mizdeki müsilajı temizledik. Denizlerimizi ve deniz canlılarımızı canla başla korumaya devam edeceğiz."
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