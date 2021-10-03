https://tr.sputniknews.com/20211003/bakan-kurumdan-marmara-denizindeki-musilaj-calismalarina-iliskin-paylasim-1049478224.html

Bakan Kurum'dan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına ilişkin paylaşım

Çevre Bakanı Kurum, "Bir ay kadar kısa bir zaman sonunda, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T14:03+0300

2021-10-03T14:03+0300

2021-10-03T14:04+0300

marmara üniversitesi

murat kurum

müsilaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049478199_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5b96a18007c2ea0799e3998c2b53656c.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara ve gelinen noktaya ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, videodaki mesajında, Marmara'nın masmavi denizinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve deniz dibindeki ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaja ilişkin adımları hızlı şekilde attıklarını ve projeleri de kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı. Sahada çalışan tüm bakanlık personeline, valiliklere, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere ve seferberlik ruhu içerisinde Marmara'da temizlik faaliyeti için Bakanlığa destek veren tüm belediyelere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Kurum, şunları kaydetti: "Hakikaten çevre ve doğa gönüllüsü lidere sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte verilmesi gereken tüm destekleri verdiler, Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk, bu çerçevede adımlarımızı attık ve bir ay kadar kısa bir zaman sonunda deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız. Bu memleket hepimizin, 'Marmara Hepimizin' diyerek yola çıktık. Belediyelerimizle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Marmara Denizi'mizdeki müsilajı temizledik. Denizlerimizi ve deniz canlılarımızı canla başla korumaya devam edeceğiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmara üniversitesi, murat kurum, müsilaj