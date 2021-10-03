https://tr.sputniknews.com/20211003/basaksehirin-yeni-hocasi-emre-belozoglu-1049480959.html

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T16:03+0300

2021-10-03T16:03+0300

2021-10-03T16:32+0300

başakşehir

spor

aykut kocaman

emre belözoğlu

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Başakşehir, Twitter'dan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirdiğini açıkladı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı.

başakşehir

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başakşehir, aykut kocaman, emre belözoğlu