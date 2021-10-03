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BBP’de istifa: Yazıcıoğlu’nun arkadaşları istifa etti, yeni parti kuruyor
BBP’de istifa: Yazıcıoğlu’nun arkadaşları istifa etti, yeni parti kuruyor
Büyük Birlik Partisi’nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T16:54+0300
2021-10-03T17:01+0300
türkiye
muhsin yazıcıoğlu
bbp
mustafa destici
parti
yeni parti
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Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 ili dolaştıktan sonra partilerinin kuruluşunu yapacaklarını söyledi. Çayır, “Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak” dedi.Anka Haber Ajansı'nın haberine göre; BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın isimler istişarelerde bulunuyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup 52’nci il olarak Tekirdağ’a gitti.Çayır şunları söyledi:“Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz. Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı. Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz.”
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muhsin yazıcıoğlu, bbp, mustafa destici, parti, yeni parti

BBP’de istifa: Yazıcıoğlu’nun arkadaşları istifa etti, yeni parti kuruyor

16:54 03.10.2021 (güncellendi: 17:01 03.10.2021)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Büyük Birlik Partisi’nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına başladı.
Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 ili dolaştıktan sonra partilerinin kuruluşunu yapacaklarını söyledi. Çayır, “Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak” dedi.
Anka Haber Ajansı'nın haberine göre; BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın isimler istişarelerde bulunuyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup 52’nci il olarak Tekirdağ’a gitti.
Çayır şunları söyledi:
“Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz. Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı. Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz.”
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