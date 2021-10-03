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https://tr.sputniknews.com/20211003/boji-bu-sefer-vapurda-goruntulendi-1049485465.html
Boji bu sefer vapurda görüntülendi
Boji bu sefer vapurda görüntülendi
Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul’u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji bu kez de vapurda görüldü. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T21:15+0300
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yaşam
metrobüs
vapur
boji
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İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor. Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji dün de vapurda görüldü. Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji, metrobüs, metro ve otobüsün yanı sıra vapur da kullanıyor. Tüm yolculuk kurallarına vakıf olan Boji, vapurda görüldü. Boji'nin güverteden denizi izlemesi görüntülendi.
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metrobüs, vapur, boji

Boji bu sefer vapurda görüntülendi

21:15 03.10.2021 (güncellendi: 21:25 03.10.2021)
© DHABoji
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul’u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji bu kez de vapurda görüldü.
İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor. Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji dün de vapurda görüldü.
Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
Günde en az 30 kilometre gezen Boji, metrobüs, metro ve otobüsün yanı sıra vapur da kullanıyor. Tüm yolculuk kurallarına vakıf olan Boji, vapurda görüldü. Boji'nin güverteden denizi izlemesi görüntülendi.
1411000
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