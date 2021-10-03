https://tr.sputniknews.com/20211003/boji-bu-sefer-vapurda-goruntulendi-1049485465.html

Boji bu sefer vapurda görüntülendi

Boji bu sefer vapurda görüntülendi

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul’u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji bu kez de vapurda görüldü. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

metrobüs

vapur

boji

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İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor. Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji dün de vapurda görüldü. Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji, metrobüs, metro ve otobüsün yanı sıra vapur da kullanıyor. Tüm yolculuk kurallarına vakıf olan Boji, vapurda görüldü. Boji'nin güverteden denizi izlemesi görüntülendi.

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2021

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metrobüs, vapur, boji