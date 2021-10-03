https://tr.sputniknews.com/20211003/calisma-hayatim-hizmeti-e-devlette-1049475598.html

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te

e-Devlet Kapısı'nda devreye alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle, vatandaşlar artık iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T11:39+0300

2021-10-03T11:39+0300

2021-10-03T11:39+0300

e-devlet

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin 'Emeklilik İşlemleri' modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti. ,Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkâr sicil/oda bilgileri ve işyeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Koç, "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek" dedi.

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e-devlet