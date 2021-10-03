Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'dan 'Şimdi çay saati' paylaşımı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı.Sarı Kırmızılı takım, mücadeleden son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bir sonraki paylaşımında ise, "Şimdi çay saati" ifadelerini içeren bir video yer aldı
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray, son anları kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Çaykur Rizespor'u 90+11'de bulduğu gol ile 3-2 yenmeyi başardı. Sarı Kırmızılı ekip maçın ardından Karadeniz ekibine göndermeli paylaşımlarda bulundu.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı.
Sarı Kırmızılı takım, mücadeleden son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bir sonraki paylaşımında ise, "Şimdi çay saati" ifadelerini içeren bir video yer aldı