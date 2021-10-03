https://tr.sputniknews.com/20211003/caykur-rizesporu-3-2-yenen-galatasaraydan-simdi-cay-saati-paylasimi-1049487703.html

Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'dan 'Şimdi çay saati' paylaşımı

Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'dan 'Şimdi çay saati' paylaşımı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray, son anları kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Çaykur Rizespor'u 90+11'de bulduğu gol ile 3-2 yenmeyi başardı... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-03T23:47+0300

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spor

çaykur rizespor

galatasaray

çay

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı.Sarı Kırmızılı takım, mücadeleden son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bir sonraki paylaşımında ise, "Şimdi çay saati" ifadelerini içeren bir video yer aldı

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2021

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