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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılacak
Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T17:45+0300
2021-10-03T17:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fiyat
market
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Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini yaptıktan sonra marketten ayrıldı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılması talimatı verdik. Vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin gayreti içindeyiz" açıklamasını yaptı.Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, fiyat, market

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılacak

17:45 03.10.2021 (güncellendi: 17:54 03.10.2021)
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişi sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişi sonrası açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılması talimatı verdik" dedi.
Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.
Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini yaptıktan sonra marketten ayrıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılması talimatı verdik. Vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin gayreti içindeyiz" açıklamasını yaptı.
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum."

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