https://tr.sputniknews.com/20211003/cumhurbaskani-erdogandan-bahceliye-taziye-telefonu-1049485582.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T21:20+0300

2021-10-03T21:20+0300

2021-10-03T21:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, taziye