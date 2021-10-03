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Dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti
Dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T17:09+0300
2021-10-03T17:10+0300
türkiye
kastamonu
dana
çiftçi
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İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaşındaki Mehmet Esen, otlatmak için sahibi olduğu danayı tarlaya götürmek istedi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Esen, hayvanı tarlaya götürdüğü sırada dananın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Esen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Esen, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Esen'in hayati tehlikesinin olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Samsun'a sevk edildi. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
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kastamonu, dana, çiftçi

Dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

17:09 03.10.2021 (güncellendi: 17:10 03.10.2021)
© İHA / İBRAHİM YETKİN-Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİN-
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.
İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaşındaki Mehmet Esen, otlatmak için sahibi olduğu danayı tarlaya götürmek istedi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Esen, hayvanı tarlaya götürdüğü sırada dananın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Esen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Esen, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Esen'in hayati tehlikesinin olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Samsun'a sevk edildi. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
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