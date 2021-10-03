https://tr.sputniknews.com/20211003/dananin-saldirisina-ugrayan-ciftci-hayatini-kaybetti-1049482150.html

Dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T17:09+0300

2021-10-03T17:09+0300

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türkiye

kastamonu

dana

çiftçi

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İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaşındaki Mehmet Esen, otlatmak için sahibi olduğu danayı tarlaya götürmek istedi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Esen, hayvanı tarlaya götürdüğü sırada dananın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Esen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Esen, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Esen'in hayati tehlikesinin olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Samsun'a sevk edildi. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

türkiye

kastamonu

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, dana, çiftçi