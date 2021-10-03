https://tr.sputniknews.com/20211003/delta-varyanti-oldugu-halde-sokaga-cikan-kisi-karantinaya-alindi-1049485358.html

Delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi karantinaya alındı

Delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi karantinaya alındı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve Delta varyantı olduğu tespit edilen K.M., karantina süresi bitmeden sokağa çıktığı için 4 bin 50 TL para cezası... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T21:02+0300

2021-10-03T21:02+0300

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koronavirüs

kırıkkale

koronavirüs

delta varyantı

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İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki yaya devriye görevleri sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler, K.M.'nin izlenimin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine durumu İl Salgın Denetim ekiplerine bildirdi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bu sırada, karantinaya alınacaklarını öğrenen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan otomobil sürücüsü Ç.T., arkadaşı K.M.'yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri şüphelinin evine gitti.Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada K.M.'nin PCR testinin pozitif çıktığı ve Delta varyantı olduğu tespit edildi. K.M.'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası kesildi. K.M., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirilirken, arkadaşı Ç.T. ise temaslı olduğu için karantinaya alındı.

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kırıkkale, koronavirüs, delta varyantı