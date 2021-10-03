Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211003/fuat-oktay-barinma-konusu-bahane-edilerek-ogrenciler-uzerinden-oyun-sahnelenmek-isteniyor-1049481632.html
Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor
Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor
Ülkede barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Öğrenci olmayan ya da... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T16:48+0300
2021-10-03T16:55+0300
türkiye
fuat oktay
yurt
yükseköğretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049481585_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_370001704bc8286fdcacc24627ae66e7.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı olan memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde bağ bozumuna katılıp pekmez kaynatan köy kadınlarına yardım etti. Burada kadınlar tarafından Oktay’a sıcak süt ve gözleme ikram edildi. Köyde yetişen ürünler hakkında kadınlardan bilgi alan Oktay, daha sonra Çekerek Kadınlar Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Oktay burada yapmış olduğu konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.Oktay, Yükseköğretim öğrencilerinin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini söyledi:Oktay, son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını belirtti:Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları verilirken Oktay, mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezun olan öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049481585_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_b4bb0146dfa3626b029345516ecf3adb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fuat oktay, yurt, yükseköğretim

Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor

16:48 03.10.2021 (güncellendi: 16:55 03.10.2021)
© İHAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA
Abone ol
Ülkede barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta, bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm gayretlerimizin gölgelenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı olan memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde bağ bozumuna katılıp pekmez kaynatan köy kadınlarına yardım etti. Burada kadınlar tarafından Oktay’a sıcak süt ve gözleme ikram edildi. Köyde yetişen ürünler hakkında kadınlardan bilgi alan Oktay, daha sonra Çekerek Kadınlar Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Oktay burada yapmış olduğu konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.
Oktay, Yükseköğretim öğrencilerinin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini söyledi:
“Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye’de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dâhil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz.”
Oktay, son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını belirtti:

“Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış; yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlar ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları verilirken Oktay, mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezun olan öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.
031000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:59Katar, Sputnik V ile Sinovac aşısını 'yeşil' listeye aldı
16:54BBP’de istifa: Yazıcıoğlu’nun arkadaşları istifa etti, yeni parti kuruyor
16:49'Alp Er Tunga'nın mezarı tarafımca bulunmuştur' diyen Prof. Dr. Demir: Yerini açıklamak mümkün değil
16:48Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor
16:35Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'
16:25Zelenskiy: Poroşenko, Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyonla ilgili sorguya çekilmeli
16:22AK Parti’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım Akşener ile çalışmaya başladım
16:04Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı
16:03Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu
15:57CHP'li Torun: Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim
15:43Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'ndeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı
15:31Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü
15:19Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi seçimleri önde götürüyor
15:10Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın
15:10Sosyal medyada yeni gelir kapısı: 'Fenomenler kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyor'
14:56Sayıştay, kıymetli yazma ve nadir eserlerin kayıt altına alınmadığını ortaya çıkardı
14:54Taliban Sözcüsü'nün hatim merasimi düzenlediği camiye bombalı saldırı: 'En az 12 ölü, 32 yaralı'
14:30Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısında yeni rekor
14:1750 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı
14:15Fatih Altaylı: Bir gazete veya gazeteci bir suç örgütü liderinin sözcülüğüne soyunamaz