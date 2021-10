Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor

“Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye’de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dâhil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz.”