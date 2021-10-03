https://tr.sputniknews.com/20211003/fuat-oktay-barinma-konusu-bahane-edilerek-ogrenciler-uzerinden-oyun-sahnelenmek-isteniyor-1049481632.html

Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor

Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor

Ülkede barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Öğrenci olmayan ya da... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T16:48+0300

2021-10-03T16:48+0300

2021-10-03T16:55+0300

türkiye

fuat oktay

yurt

yükseköğretim

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı olan memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde bağ bozumuna katılıp pekmez kaynatan köy kadınlarına yardım etti. Burada kadınlar tarafından Oktay’a sıcak süt ve gözleme ikram edildi. Köyde yetişen ürünler hakkında kadınlardan bilgi alan Oktay, daha sonra Çekerek Kadınlar Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Oktay burada yapmış olduğu konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.Oktay, Yükseköğretim öğrencilerinin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini söyledi:Oktay, son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını belirtti:Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları verilirken Oktay, mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezun olan öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

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fuat oktay, yurt, yükseköğretim