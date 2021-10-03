Galatasaray'dan Türk Telekom'a veda

Galatasaray'da bir devir sona eriyor, yeni bir dönem açılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni stadyumuna taşındığı ilk günden bu yana isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom ile süren anlaşma sona erdi.Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı dün sabah kaldırılırken gözler yeni sponsora çevrildi.Açılışı 15 Ocak 2011’de yapılan stat için Türk Telekom ile yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.Galatasaray'ın yeni sponsorunun uluslararası bir hava yolu şirketi olması bekleniyor.
Galatasaray ile Türk Telekom arasındaki stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Galatasaray Kulübü stadyumdaki Türk Telekom tabelasını kaldırdı.
Galatasaray'da bir devir sona eriyor, yeni bir dönem açılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni stadyumuna taşındığı ilk günden bu yana isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom ile süren anlaşma sona erdi.
Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı dün sabah kaldırılırken gözler yeni sponsora çevrildi.
Açılışı 15 Ocak 2011’de yapılan stat için Türk Telekom ile yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.
Galatasaray'ın yeni sponsorunun uluslararası bir hava yolu şirketi olması bekleniyor.