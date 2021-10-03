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https://tr.sputniknews.com/20211003/gazeteci-ahu-ozyurtun-annesi-prof-dr-gurayten-ozyurt-hayatini-kaybetti-1049469950.html
Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti
Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti
Uludağ Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi, Klinik Toksikoloji Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Gürayten Özyurt... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T00:29+0300
2021-10-03T00:29+0300
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vefat
anne
ahu özyurt
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Gazeteci Ahu Özyurt, annesinin vefatını Twitter hesabından "Türk tıbbına yıllarca anestezi, yoğun bakım ve zehir danışma alanında hizmet etmiş anneciğim Prof. Dr. Gürayten Özyurt’u rahmetle uğurlarken ailemize destek veren, dualarını gönderen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.Özyurt’un cenazesi dün İstanbul Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Camii’nden kaldırılırken, Kandilli Mezarlığı’na defnedildi.1943 Bursa doğumlu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Mezun olmuş Hacettepe Üniversitesi’nde uzmanlığını yaptıktan sonra eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde yer almak için doğduğu kente geri dönmüştü. 30 yıllık akademik kariyeri içinde Üniversite’nin Tıp Fakültesi’nin Yoğun Bakım ve Zehir Danışma Birimlerini kurdu, binlerce doktor yetiştirdi. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ka-DER’in ve Klinik Toksikoloji Derneklerinin kurucuları arasında da yer alan Özyurt’un eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt CHP 22. Dönem Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.
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vefat, anne, ahu özyurt

Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti

00:29 03.10.2021
© DHAUludağ Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi, Klinik Toksikoloji Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Gürayten Özyurt, İstanbul’da 77 yaşında hayata veda etti.
Uludağ Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi, Klinik Toksikoloji Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Gürayten Özyurt, İstanbul’da 77 yaşında hayata veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Uludağ Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi, Klinik Toksikoloji Derneği’nin kurucusu Prof. Dr. Gürayten Özyurt, İstanbul’da 77 yaşında hayata veda etti.
Gazeteci Ahu Özyurt, annesinin vefatını Twitter hesabından "Türk tıbbına yıllarca anestezi, yoğun bakım ve zehir danışma alanında hizmet etmiş anneciğim Prof. Dr. Gürayten Özyurt’u rahmetle uğurlarken ailemize destek veren, dualarını gönderen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Özyurt’un cenazesi dün İstanbul Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Camii’nden kaldırılırken, Kandilli Mezarlığı’na defnedildi.
1943 Bursa doğumlu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Mezun olmuş Hacettepe Üniversitesi’nde uzmanlığını yaptıktan sonra eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde yer almak için doğduğu kente geri dönmüştü. 30 yıllık akademik kariyeri içinde Üniversite’nin Tıp Fakültesi’nin Yoğun Bakım ve Zehir Danışma Birimlerini kurdu, binlerce doktor yetiştirdi. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ka-DER’in ve Klinik Toksikoloji Derneklerinin kurucuları arasında da yer alan Özyurt’un eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt CHP 22. Dönem Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.
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