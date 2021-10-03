https://tr.sputniknews.com/20211003/gurcistan-basbakani-saakasvili-ukraynaya-geri-gonderilmek-istiyor-1049486400.html

Gürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor

Gürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini belirtti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T22:07+0300

2021-10-03T22:07+0300

2021-10-03T22:09+0300

dünya

gürcistan

irakliy garibaşvili

mihail saakaşvili

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Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, İmedi televizyonuna demecinde sekiz yıl sonra Gürcistan’a dönen ve orada gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini söyledi.Garibaşvili, “Şimdi o (Saakaşvili) ısrarla Ukrayna'ya geri gönderilmek istiyor. Cezaevinde zor durumda olduğunu anladı. Cezaevi personeline ‘beni acilen Ukrayna'ya geri gönderin’ diyor. Kişinin durumunu hayal edin. Neden geldi, burada bizim uyuduğumuza ve gelişinin sonuçları olmayacağına neden safça inandı?” diye konuştu.‘Hapis cezasının tamamını cezaevinde geçirecek’6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili’nin bu sürenin tamamını cezaevinde geçireceğini söyleyen Garibaşvili, şunları aktardı:Garibaşvili ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye Saakaşvili’ye asla af çıkarmayacağı açıklaması için teşekkür etti.‘Saakaşvili muhalif cinayetleri planladı’Saakaşvili ve ekibinin Tiflis’te yapılacak miting sırasında birkaç muhalif ismi öldürtmeyi planladıklarını ileri süren Garibaşvili, şunları söyledi:Başbakana göre olayların bu şekilde gelişmesi durumunda eski cumhurbaşkanı ve müttefikleri, hükümetin istifasını ve erken seçime gidilmesini talep edecekti.Saakaşvili Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranıyordu.

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gürcistan, irakliy garibaşvili, mihail saakaşvili