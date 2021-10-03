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https://tr.sputniknews.com/20211003/gurcistan-basbakani-saakasvili-ukraynaya-geri-gonderilmek-istiyor-1049486400.html
Gürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor
Gürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini belirtti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T22:07+0300
2021-10-03T22:09+0300
dünya
gürcistan
irakliy garibaşvili
mihail saakaşvili
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, İmedi televizyonuna demecinde sekiz yıl sonra Gürcistan’a dönen ve orada gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini söyledi.Garibaşvili, “Şimdi o (Saakaşvili) ısrarla Ukrayna'ya geri gönderilmek istiyor. Cezaevinde zor durumda olduğunu anladı. Cezaevi personeline ‘beni acilen Ukrayna'ya geri gönderin’ diyor. Kişinin durumunu hayal edin. Neden geldi, burada bizim uyuduğumuza ve gelişinin sonuçları olmayacağına neden safça inandı?” diye konuştu.‘Hapis cezasının tamamını cezaevinde geçirecek’6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili’nin bu sürenin tamamını cezaevinde geçireceğini söyleyen Garibaşvili, şunları aktardı:Garibaşvili ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye Saakaşvili’ye asla af çıkarmayacağı açıklaması için teşekkür etti.‘Saakaşvili muhalif cinayetleri planladı’Saakaşvili ve ekibinin Tiflis’te yapılacak miting sırasında birkaç muhalif ismi öldürtmeyi planladıklarını ileri süren Garibaşvili, şunları söyledi:Başbakana göre olayların bu şekilde gelişmesi durumunda eski cumhurbaşkanı ve müttefikleri, hükümetin istifasını ve erken seçime gidilmesini talep edecekti.Saakaşvili Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranıyordu.
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gürcistan, irakliy garibaşvili, mihail saakaşvili

Gürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor

22:07 03.10.2021 (güncellendi: 22:09 03.10.2021)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Fotoğraf bankasına girİrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini belirtti.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, İmedi televizyonuna demecinde sekiz yıl sonra Gürcistan’a dönen ve orada gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin ısrarla Ukrayna’ya geri gönderilmek istediğini söyledi.
Garibaşvili, “Şimdi o (Saakaşvili) ısrarla Ukrayna'ya geri gönderilmek istiyor. Cezaevinde zor durumda olduğunu anladı. Cezaevi personeline ‘beni acilen Ukrayna'ya geri gönderin’ diyor. Kişinin durumunu hayal edin. Neden geldi, burada bizim uyuduğumuza ve gelişinin sonuçları olmayacağına neden safça inandı?” diye konuştu.

‘Hapis cezasının tamamını cezaevinde geçirecek’

6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili’nin bu sürenin tamamını cezaevinde geçireceğini söyleyen Garibaşvili, şunları aktardı:
“Tüm sorumluluğu üstlenerek, Saakaşvili'nin ceza süresinin tamamını çekecek. sonuna kadar hizmet edeceğini tüm sorumlulukla söyleyebilirim. Bugün itibariyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bu son merci tarafından onaylandı.”
Garibaşvili ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye Saakaşvili’ye asla af çıkarmayacağı açıklaması için teşekkür etti.

‘Saakaşvili muhalif cinayetleri planladı’

Saakaşvili ve ekibinin Tiflis’te yapılacak miting sırasında birkaç muhalif ismi öldürtmeyi planladıklarını ileri süren Garibaşvili, şunları söyledi:
“Planları şuydu, yaklaşık 10 bin kişinin toplanması beklendiği tepe noktasında polis, Saakaşvili’yi gözaltına alması gerekecekti ve muhtemelen özel araçlar kullanacaktı. Ve o zaman birkaç muhalif liderin öldürülmesi de senaryo olarak incelenmişti.”
Başbakana göre olayların bu şekilde gelişmesi durumunda eski cumhurbaşkanı ve müttefikleri, hükümetin istifasını ve erken seçime gidilmesini talep edecekti.
Saakaşvili Gürcistan’da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranıyordu.
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