https://tr.sputniknews.com/20211003/gurcistanda-iktidardaki-gurcu-ruyasi-partisi-secimleri-onde-goturuyor---1049480180.html

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi seçimleri önde götürüyor

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi seçimleri önde götürüyor

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, yerel seçimlerde kullanılan oyların yüzde 99.92'sinin sayıldığını ve iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin yüzde 46.5 ile... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T15:19+0300

2021-10-03T15:19+0300

2021-10-03T15:19+0300

gürcistan

mihail saakaşvili

seçim

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Gürcistan'da, eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin yıllar sonra ülkeye dönüşünde gözaltına alınmasından sonraki gün düzenlenen yerel seçimlerin sonuçları büyük oranda belli oldu. Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 46.5'ini aldı. Birleşik Ulusal Hareket oyların yüzde 30.7'sini alırken Gürcistan İçin Partisi ise yüzde 7.79 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan muhalefeti, bu seçimleri halkın iktidar partisine olan güveninin göstergesi olacak bir referandum olarak değerlendiriyor. Muhalefet temsilcileri, Gürcü Rüyası Partisi'nin oy oranının yüzde 43'ün altında kalması halinde erken seçim talebinde bulunacaklarını açıklamıştı.

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