Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211003/hamas-lideri-heniyye-talibanin-afganistanda-abdye-karsi-kazandigi-zaferi-ovdu-1049471297.html
Hamas lideri Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferi' övdü
Hamas lideri Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferi' övdü
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferden' övgüyle söz etti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T02:55+0300
2021-10-03T02:55+0300
dünya
abd
afganistan
filistin
hamas
taliban
ismail heniyye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048601727_0:25:1800:1038_1920x0_80_0_0_1dcc56e92dabd1fdf3e290c1a269e25e.jpg
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Afganistan'da Taliban’ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü.Görüşmede, Heniyye, "Taliban'ın Afganistan'da ABD işgaline karşı kazandığı zaferin, İslam ümmetinin vatanlarını işgalcilerden kurtarma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini" vurguladı.Taliban'ın, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmesinde destekleyici bir role sahip olması arzusunu dile getiren Heniyye, Afganistan'ın dışarıya yönelik konuşmalarında özellikle Kudüs başta olmak üzere Filistin'in unutulmamasının zorunlu olduğunu söyledi.Muttaki de Afganistan'ın 43 yıl aradan sonra İslami bir hükümete sahip olduğunu ve ülke içinde bu hükümetin kontrolü dışında hiçbir bölge bulunmadığını ifade etti.Muttaki, Kudüs ve çevresinde konuşlanmış Filistin halkının (İsrail'e karşı) "cihadından" duyduğu gururu dile getirdi.
afganistan
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048601727_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_deb1bd1a348205a660e17f7cc18eb1c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, filistin, hamas, taliban, ismail heniyye

Hamas lideri Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferi' övdü

02:55 03.10.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© REUTERS
Abone ol
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferden' övgüyle söz etti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Afganistan'da Taliban’ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Heniyye, "Taliban'ın Afganistan'da ABD işgaline karşı kazandığı zaferin, İslam ümmetinin vatanlarını işgalcilerden kurtarma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini" vurguladı.
Taliban'ın, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmesinde destekleyici bir role sahip olması arzusunu dile getiren Heniyye, Afganistan'ın dışarıya yönelik konuşmalarında özellikle Kudüs başta olmak üzere Filistin'in unutulmamasının zorunlu olduğunu söyledi.
Muttaki de Afganistan'ın 43 yıl aradan sonra İslami bir hükümete sahip olduğunu ve ülke içinde bu hükümetin kontrolü dışında hiçbir bölge bulunmadığını ifade etti.
Muttaki, Kudüs ve çevresinde konuşlanmış Filistin halkının (İsrail'e karşı) "cihadından" duyduğu gururu dile getirdi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:03Aliyev: Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları ihracat için 100 yıl daha yeterli
03:42Avrupa Uzay Ajansı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi
02:55Hamas lideri Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da 'ABD'ye karşı kazandığı zaferi' övdü
02:41Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar
02:13Tatil cennetinde yangın: 200’den fazla ev ve işyeri yandı, yüzlerce kişi tahliye edildi
01:56Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor
01:27ABD’ye ait uçak, Rusya’nın Suriye’deki üsleri yakınında saatler süren bir keşif uçuşu gerçekleştirdi
01:06İran'dan Azerbaycan açıklaması: Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve işbirliği ile çözülecektir
00:53Kocaeli'de patlayan çakmak gazı yangına neden oldu: 2 yaralı
00:49İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
00:31Katar’da ilk kez milletvekili seçimleri yapıldı
00:29Ürdün Kralı 'aleyhte konuşma' davalarından hüküm giyenlere af getirdi
00:29Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti
00:11Google yöneticisi iddia etti: Yapay zeka kıyameti getirecek
00:09Üst düzey Hamas heyeti Mısır'a gitti
00:03Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Dün‘Mars’ Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde
DünTürkiye’nin Irak Büyükelçisi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' açıklaması
DünAnthony Bourdain’in 20 yıllık yapımcısı ünlü şefin ölümüyle ilgili konuştu
DünLavrov: ABD’nin aksine, Rusya’nın dış politikada ideolojik tabusu yoktur, bu bizim avantajımız